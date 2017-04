Man komt thuis en vindt vriendin in bed met een ander. Zijn reactie is niet wat je zou verwachten

Koen Van De Sype

Stel: je komt thuis en je vindt je vriendin in bed met een andere man, diep in slaap. De meeste mensen zouden waarschijnlijk gaan roepen en tieren en met de meubelen smijten, maar niet Duston Holloway (23) uit Emory in het Amerikaanse Texas. Hij haalde zijn mobiele telefoon boven.

Daarop kreeg hij een lawine aan steunbetuigingen. "Ik heb duizenden berichten gehad van mensen van over de hele wereld die me proficiat wensten met de manier waarop ik het heb aangepakt", vertelt hij achteraf. Toch was het een moeilijk moment. "Ik dacht dat mijn wereld instortte. Mijn hart brak toen ik het zag. Maar de steun van mijn familie en Facebook helpen me erdoorheen. Ik wil iedereen dan ook persoonlijk bedanken." (lees hieronder verder) © Facebook.