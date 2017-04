avh

26/04/17 - 09u25 Bron: BFM TV

(archieffoto) © photo news.

De politie heeft in België en in Frankrijk tien mensen opgepakt die worden gelinkt aan de aanslagen op de redactie van het satirische magazine Charlie Hebdo en op de supermarkt Hyper Casher in Parijs in 2015. Dat meldt BFM TV.