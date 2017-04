Peuter (1) na 10 uur uit waterput bevrijd

Door: redactie

26/04/17 - 06u07

De hele put moest worden uitgegraven om het kind te kunnen bereiken. Met een telescopische camera werd intussen gecheckt of het kind nog leefde. © afp.

In Roemenië is een jongetje ternauwernood aan de dood ontsnapt toen hij in een 16 meter diepe waterput viel. Reddingswerkers waren zeker tien uur bezig om het nog geen 2 jaar oude jongetje uit zijn benarde situatie te bevrijden.