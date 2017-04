Door: redactie

26/04/17 - 13u34 Bron: vtmnieuws.be

video

De politie heeft in ons land en in Frankrijk tien mensen opgepakt die gelinkt worden aan de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo en in de supermarkt Hyper Casher in Parijs. Dat meldt het Franse BMF TV. Het Belgisch federaal parket bevestigt dat er in ons land een onderzoek is geweest op vraag van de Fransen, maar meer informatie over arrestaties geeft ze niet.