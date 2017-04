Mexicaanse politie arresteert nieuwe verdachte in zaak rond verdwenen studenten

Door: redactie

26/04/17 - 04u20 Bron: Belga

Nabestaanden houden portretten vast van de verdwenen 43 studenten. © reuters.

De Mexicaanse politie heeft een nieuwe verdachte gearresteerd in de zaak rond de in 2014 verdwenen studenten. De man werd opgepakt tijdens een inval in de staat Queretaro in het centrum van het land, aldus een woordvoerder van het parket.