Mislukte oogst zorgt voor hoge vanilleprijzen

85 procent van de wereldproductie van vanille komt van het tropische Afrikaanse eiland Madagaskar, dat de afgelopen maand geteisterd werd door de tropische storm Price. De storm heeft ervoor gezorgd dat zo'n twintig procent van de oogst verloren is gegaan, waardoor de prijzen (opnieuw) de hoogte inschieten.

Vanille wordt gebruikt als smaakmaker in onder andere cake, pudding, chocolade, roomijs, snoep en allerlei lattes en thees, maar is ook een belangrijk ingrediënt in de parfumbusiness. Dat de prijs de hoogte inschiet, is niet nieuw: in 2015 kostte een kilo vanille nog maar 100 dollar (91 euro), vandaag is dat al gestegen naar 600 dollar (550 euro), evenveel als een kilo zilver. "Het worden moeilijke jaren voor de vanillemarkt" zegt Craig Nielsen, de CEO van aromaproducent Nielsen Massey. Jaarlijks wordt ongeveer 5.000 ton natuurlijke vanille geproduceerd, waarvan Madagaskar 4.250 ton levert. De rest komt uit andere vanilleproducerende landen als Indonesië, Oeganda, Papoea-Nieuw-Genuea en India. De vraag naar natuurlijke vanille staat al een tijdje onder druk sinds voedingsproducenten als Nestlé en Hershey natuurlijke vanille in hun producten willen hebben naar aanleiding van de 'gezondheidshype' in de westerse wereld. Voorheen gebruikten deze bedrijven synthetisch aangemaakte vanille op basis van een afgeleide van petroleum.



Vorig jaar waren de voorraden vanille al fel geslonken door de extreme droogte in Madagaskar, waardoor veel planten vernietigd werden. Daar komt nog eens bij dat het drie jaar duurt voordat een jonge vanilleplant volwaardige bonen geeft. De vanille komt uit een boon die op een wijnstokachtige orchidee groeit. De vanilleplant komt oorspronkelijk uit Mexico, maar werd in de negentiende eeuw in Madagaskar geïntroduceerd. Het Afrikaanse eiland heeft echter niet het juiste soort bij om de plant te bestuiven, waardoor het bestuiven door de mens met de hand moet worden gedaan. De bloemen die de plant produceert, openen zich echter minder dan een dag per jaar. Als ze dan niet worden bestuifd, betekent dit dat er geen vanilleboon zal groeien. Het komt dus allemaal erg nauw.



De schaarste zorgt ervoor dat vanillevoorraden wereldwijd worden geplunderd en dat de prijzen van basisvoedsel waar vanille in verwerkt zit omhoog gaan. Om de lokale economie te steunen hebben verschillende bedrijven en traders zoals Nielsen Massey en de Zwitserse cacao en chocoladegroep Barry Callebaut al voorzien in financiële hulp voor de regio door donaties.



Toch zijn de vanilletraders en aromaproducenten bezorgd. "Er zal waarschijnlijk niet genoeg vanille zijn om de wereldwijde vraag aan te kunnen", zegt Josephine Lochhead, de president van CookFlavoringCo, dat al een eeuw in de vanillebusiness zit. "Vanille is letterlijk goud waard."