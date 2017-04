Braziliaanse 'moorddoelman' moet terug de cel in

Door: redactie

De Braziliaanse doelman Bruno Fernandes heeft niet lang van zijn herwonnen vrijheid kunnen genieten. Het Braziliaanse Hooggerechtshof besliste gisteren dat hij opnieuw achter de tralies moet. Fernandes zit een celstraf van 22 jaar uit voor de moord op zijn maîtresse.

De 32-jarige Fernandes belandde in 2010 in de gevangenis. Hij werd ervan verdacht opdrachtgever te zijn voor de brutale moord op Eliza Samudio, die hij op een seksfeestje had leren kennen. Het voormalige model werd zes dagen lang gemarteld. Uiteindelijk werd ze gewurgd, waarna haar lichaam in stukjes werd gehakt en aan de honden gevoerd. De vrouw had de woede van Bruno opgewekt door een klacht in te dienen tegen de doelman, omdat die zijn zoontje Bruninho, waarvan Samudio vier maanden eerder bevallen was, weigerde te erkennen.



"Onmiddelijke heropsluiting"

In 2013 werd Fernandes, op het moment van de feiten doelman bij de Braziliaanse topclub Flamengo, een gevangenisstraf van 22 jaar en drie maanden opgelegd. In februari van dit jaar werd Fernades vrijgelaten "omdat hij onredelijk lang moest wachten op de behandeling van zijn hoger beroep". Het Braziliaanse Hooggerechtshof komt nu op die beslissing terug en vraagt de "onmiddellijke" heropsluiting van Fernandes.



Tweede kans

De keeper, die tijdens zijn periode bij Flamengo op belangstelling kon rekenen van Europese toppers als AC Milaan en dicht bij een selectie voor het Braziliaanse nationale elftal stond, speelde sinds zijn vrijlating voor de plaatselijke tweedeklasser Boa Esporte. Dat die club hem een tweede kans gaf, zorgde voor heel wat commotie in Brazilië. Fans reageerden geschokt op het aantrekken van de omstreden keeper, die inmiddels vijf wedstrijden speelde. Verscheidene grote sponsors verbraken het contract met Boa Esporte.