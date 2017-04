Netanyahu annuleert ontmoeting met Duitse minister van Buitenlandse Zaken

IB

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft gisteren een ontmoeting met de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel geannuleerd. Dat deed hij omdat die laatste een bezoek bracht aan twee regeringskritische Israëlische organisaties.

Gabriel ontmoette gisterenavond de vertegenwoordigers van de Israëlische ngo's B'Tselem en Breaking The Silence. De eerste ngo klaagt de mensenrechtenschendingen in de Palestijnse gebieden aan, de tweede verzamelt getuigenissen van Israëlische soldaten over de repressie in de Palestijnse gebieden. Beide organisaties zijn erg kritisch voor de regering van Netanyahu, die als de meest rechtse uit de Israëlische politieke geschiedenis wordt beschouwd.



Dat Netanyahu de ontmoeting met Gabriel afzegt is opmerkelijk, omdat Duitsland een belangrijke Europese bondgenoot is. "Diplomaten zijn welkom en kunnen vertegenwoordigers van de burgermaatschappij ontmoeten, maar de premier zal niemand ontmoeten die legitimiteit verleent aan organisaties die oproepen tot het veroordelen van Israëlische soldaten", zo klonk het in een verklaring van Netanyahu's kabinet. "De relaties met Duitsland zijn zeer belangrijk en zullen niet worden aangetast", werd er wel aan toegevoegd.



De Duitse minister minimaliseerde het incident, en zei dat het niets zou veranderen aan de relaties tussen Duitsland en Israël. "We moeten niet de speelbal van de Israëlische binnenlandse politiek worden", aldus Gabriel. Aan de Duitse openbare omroep ZDF zei hij dat het "compleet normaal" is om tijdens een buitenlands bezoek met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld te praten.



In februari reageerde Netanyahu ook al met ongenoegen, toen premier Charles Michel een bezoek bracht aan dezelfde twee ngo's. De Belgische ambassadeur werd toen op het matje geroepen.