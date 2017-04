Trumps vroegere veiligheidsadviseur verzweeg nog meer Russische inkomsten

kv

Tegen Michael Flynn, de vroegere veiligheidsadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, zijn nieuwe beschuldigingen geuit omdat hij betalingen uit Rusland zou ontvangen hebben. Congresleden Jason Chaffetz en Elijah Cummings verklaarden vandaag in Washington op basis van militaire documenten dat alles er op wijst dat Flynn de wet heeft overtreden. De documenten bevatten geen aanwijzingen dat Flynn informatie verstrekte over de betalingen zoals wettelijk verplicht is. Het gaat over vroegere vertegenwoordigingen van Flynn voor Russische organisaties en lobbywerk voor de Turkse regering.