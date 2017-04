Oekraïense politie ontdekt illegale stortplaats in Tsjernobyl

Bewerkt door: ADN

Onbekenden hebben daags voor de herdenkingsdag van de kernramp van Tsjernobyl in Oekraïne afval gestort vlakbij de zwaarbeschadigde kerncentrale. De autoriteiten hebben in de verboden zone negen grote vuilnisbelten ontdekt. Dat deelde de politie van het gebied Kiev vandaag mee. Vermoedelijk komt het afval uit de West-Oekraïense stad Lviv, omdat documenten in de vuilnishopen daar op wijzen. De autoriteiten zijn een onderzoek begonnen wegens milieuvervuiling.

De burgemeester van Lviv, Andrej Sadovy, had in maart voorgesteld om de verboden zone als stortplaats te gebruiken. De stad heeft een probleem met de afvalverwerking sinds er in juni 2016 brand was ontstaan op de hoofdstortplaats. Het voorstel van Sadovy stuitte op kritiek.



Op 26 april 1986 was een test in de kerncentrale van Tsjernobylbuiten controle geraakt, waarna reactor 4 ontplofte. Een radioactieve wolk verspreidde zich van de toenmalige Sovjetrepubiek over Wit-Rusland en delen van Rusland tot in West-Europa. Tot op vandaag is in bepaalde gebieden verhoogd stralingsgevaar.