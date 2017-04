Leeuw valt jongen aan op straat

Bewerkt door: Dorien Busselot

25/04/17 Bron: Belga

In de Russische Oblast Saratov heeft een leeuw een tiener aangevallen op straat. De jongen moest met bijtwonden in het zitvlak, de dijen en rechterhand naar het ziekenhuis gebracht worden. Dat deelden de autoriteiten vandaag mee.

Het incident deed zich voor in de stad Engels aan de Volga, ongeveer 900 kilometer ten zuidoosten van Moskou. De toestand van de jongen is niet zorgwekkend, vertelde een arts aan het persagentschap Interfax. De leeuw zou eigendom zijn van een 29-jarige vrouw. Waarom het dier los liep op straat is nog niet duidelijk.