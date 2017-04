Wat heeft Ivanka Trump méér te zeggen dan een koningin, staatshoofd en IMF-topvrouw?

Door: FT

First daughter Ivanka Trump, IMF-topvrouw Christine Lagarde en Duits bondskanselier Angela Merkel op de vrouwentop in Berlijn vandaag. © epa.

Ivanka Trump (35), dochter van, is vandaag in Berlijn een van de topvrouwen op een bijeenkomst over vrouwelijk ondernemerschap en emancipatie. Alle ogen zijn voor één keer niet gericht op Duits bondskanselier Angela Merkel, IMF-topvrouw Christine Lagarde of de Nederlandse koningin Máxima - haar gezellinnen. Opvallend: de presidentsdochter verdedigde ook haar vader na enkele kritische vragen uit het publiek.

Blondines in bloemetjesjurken: koningin Máxima en Ivanka Trump hebben alvast dit met elkaar gemeen. © anp. Over haar komst naar de 'vrouwentop' in Duitsland werd lange tijd erg schaapachtig gedaan. Wat zou Ivanka Trump in godsnaam méér te zeggen hebben dan een staatshoofd, de directeur van het Internationaal Monetair Fonds én een koningin? De presidentsdochter is nochtans onderneemster - ze heeft onder meer een kledinglijn en juwelen- en handtassenmerk op haar naam - en beheerde lange tijd het vastgoed van The Trump Organization.



Toen vader Donald verkozen werd tot president kreeg Ivanka in maart 2017 zelfs een officieel postje in het Witte Huis, als - onbetaalde - 'assistent van de president'. Het staat zo goed als vast: de jonge vrouw, getrouwd met Jared Kushner - vastgoedondernemer die plots gebombardeerd werd tot topadviseur -, wordt stilaan serieuzer genomen. Zo hoopt de Duitse krant Berliner Zeitung dat Ivanka na de korte onmoeting vandaag in Berlijn een positief beeld schetst van Duitsland in haar geboorteland.



Experts speculeren zelfs dat Ivanka achter het feit zit dat haar vader besloot over te gaan tot bombardementen in Syrië na de gifgasaanval op 4 april dit jaar. Want amper 24 uur nadat zij had getweet 'Gebroken en kwaad door de beelden uit Syrië na de verschrikkelijke gifgasaanval', kwam er reactie. Heeft papa Donald - na de emotionele boodschap van zijn dochter - beslist zijn militaire strategie in het Midden-Oosten aan te passen?



Laat één ding vandaag de dag zeker zijn: de afreis naar Europa is geen snoepreisje voor de 'first daughter'. "Trump hecht meer belang aan een (goede) bloedband, dan aan alledaagse ontmoetingen met hooggeplaatsten wereldwijd", klonk het onder meer in de Duitse pers en dat zou wel eens kunnen kloppen. Cynici willen het niet graag toegeven, "maar Ivanka zit op haar plaats naast onder meer Merkel", die haar uitnodigde voor de conferentie.

Is Ivanka de reden waarom Donald Trump besloot Syrië te bombarderen?

"Geweldig kampioen" Mijn vader maakte geen onderscheid tussen mij en mijn broers. Ik kreeg thuis alle kansen Ivanka Trump Vrouwenemancipatie, het is Ivanka's stokpaardje. Zo schreef de 'First Daughter' in 2009 nog het toepasselijke boek 'The Trump Card: Playing to Win in Work and Life'. Tijdens de bijeenkomst vandaag benadrukte de blondine nog maar eens dat het steeds belangrijker wordt dat vrouwen hogere posities bekleden. "Ze moeten alle kansen krijgen, ze moeten worden gewaardeerd."



En die uitspraak bracht de journalisten natuurlijk naadloos bij vader Donald en diens vrouwonvriendelijke uitspraken tijdens zijn verkiezingscampagne. Ivanka ging al snel in de tegenaanval.



"Ik heb er alleen maar goede ervaringen mee", vertelde de presidentsdochter. "Mijn vader is een geweldige kampioen in het ondersteunen van gezinnen, hij geeft hen kansen, kan ze zodanig 'kietelen' om ervoor te gaan en verder te groeien." En ze vervolgde: "Ik weet hoe de media tegenover mijn vader staan en ken de kritiek. Maar in het bedrijf van mijn vader hebben tientallen jaren duizenden vrouwen gewerkt. Ze kregen alle kansen. Bij ons thuis ging het er ook zo aan toe. Hij gaf me alle kansen. Zo werd er geen onderscheid gemaakt tussen mij en mijn broers", zei het ex-model. Hier en daar was wat hoongelach te horen in de zaal. In maart van dit jaar werd Ivanka gebombardeerd tot de persoonlijke assistent van haar vader. Voor die job wordt ze niet betaald. © epa.