David (29) leek het perfecte geluk gevonden te hebben bij dit model. Tot hij ontdekte dat ze een dubbelleven leidde

Het leest als het scenario van een televisiereeks. Een vader van twee kinderen die twee jaar geleden de vrouw van zijn dromen gevonden dacht te hebben, ontdekte bij toeval dat ze er nog een compleet ander leven op nahield. En dat bracht hem in een neerwaartse spiraal. Met vreselijke gevolgen.

David - die compleet uit de lucht kwam gevallen - besloot om Sarah te verlaten, maar het koppel kwam weer samen omdat de vrouw blééf smeken om hun relatie nog een kans te geven. In december werd ze uiteindelijk veroordeeld tot zeven jaar cel. David bleef alleen achter. En hij moest nu in zijn eentje haar rekeningen betalen en de gangsters het hoofd bieden die hem lastig vielen.



Uiteindelijk verloor hij zijn job, begon hij te drinken en werd hij steeds magerder. Ondanks alles hield hij zijn ellende verborgen voor zijn familie en vrienden en probeerde hij op zijn eentje verder te ploeteren. Tot op 19 januari. Een maand nadat zijn vriendin de cel was ingegaan, stuurde hij een berichtje naar zijn moeder waarin stond: "Ik zie jullie allemaal heel graag, tot in het volgende leven." (lees hieronder verder) © Facebook.

Op een hoorzitting die nu werd gehouden over de zaak, getuigde zijn moeder Shirley Swankie (53) over die dag. "Ik wist dat hij financiële problemen had, omdat ik hem hielp het hoofd boven water te houden", vertelt ze. "Die avond was hij nog komen eten. En toen kreeg ik dat berichtje. Ik vroeg hem meteen om weer naar huis te komen. Later die avond ging ik bij hem thuis poolshoogte nemen. Zijn hond blafte, maar hij deed niet open. Daarop belde ik de politie. En die vond hem. Hij was uit het leven gestapt. Had hij ons maar verteld hoe slecht hij zich voelde." (lees hieronder verder) David met zijn moeder. © Facebook.