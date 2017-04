VS overwegen ook elektronicaverbod op sommige vluchten uit Europa

Bewerkt door: FT

De Amerikaanse regering overweegt ook een verbod op laptops en soortgelijke elektronische apparatuur op sommige vluchten uit Europa. Dat hebben Britse media bericht.

Vorige maand kondigde Washington aan dat laptops en andere gelijkaardige apparatuur - groter dan een smartphone - voortaan verboden zijn op rechtstreekse vluchten vanaf tien luchthavens in Turkije, Libanon, Jordanië, Egypte, Koeweit, Saoedi-Arabië, Qatar en Marokko.



Op gezag van Britse functionarissen berichtte de Britse krant The Guardian dat de VS aan het kijken zijn om het verbod uit te breiden naar luchthavens in Europa, mogelijk ook Britse. The Times voegde eraan toe dat de beslissing en implementatie "niet veraf liggen".



Het is niet onmiddellijk duidelijk waarom de Amerikaanse autoriteiten de laptopban willen uitbreiden naar Europa. Gillian Christensen, woordvoerder van het US Department of Homeland Security: "We hebben altijd gezegd elke vorm van dreiging te blijven evalueren en dan pas beslissingen te nemen."



Ook het Verenigd Koninkrijk had eerder al aangekondigd grotere elekronische apparatuur te bannen van vluchten uit zes moslimlanden (Egypte, Jordanië, Libanon, Saoedi-Arabië, Tunesieë en Turkije). Onder meer British Airways en EasyJet Werden door de maatregel getroffen.