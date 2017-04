Doctoraatstudent gaat vrijuit ondanks berichtje: "Sorry dat ik je verkracht hebt"

Koen Van De Sype

Een doctoraatstudent (25) van de prestigieuze universiteit van Oxford die beschuldigd werd van de verkrachting van een vrouw, gaat vrijuit nadat een jury er voor de tweede keer niet uitkwam of hij nu schuldig is of niet. Opmerkelijk: de statisticus stuurde iets meer dan een jaar na de feiten een berichtje naar de vrouw waarin stond "dat het hem erg speet dat hij haar verkracht had".

Het incident gebeurde op 14 mei 2013. De student zou de vrouw - die ook nog studeerde en die hij al sinds 2012 kende - volgens de klacht op zijn bed gedwongen hebben en haar kleren hebben uitgetrokken, waarna hij haar tot seks dwong. Volgens de man zou ze toegestemd hebben met de seks - ze zou die zelfs zélf hebben voorgesteld - en dacht hij dat alles in orde was toen ze de volgende dag opnieuw met elkaar naar bed gingen in het huis van haar ouders. Lees ook Deze gevaarlijke sekstrend komt steeds vaker voor

De vrouw - die anoniem wil blijven - vertelt een heel ander verhaal. Volgens haar verliet ze het appartement van de man in tranen nadat hij haar had verkrácht. Ze vertelde alles aan haar vriend in september 2013, maar besloot om niet naar de politie te gaan nadat ze haar aanvaller een bericht had gestuurd dat het fout was wat hij had gedaan. In oktober 2014 besloot ze dan tóch een klacht in te dienen nadat de doctoraatstudent haar een berichtje had gestuurd waarin stond: "Het spijt me heel erg dat ik je emotioneel heb misbruikt en je gemanipuleerd heb om dingen te doen die je niet wilde doen. Sorry dat ik je verkracht hebt. Het spijt me echt dat ik je pijn heb gedaan. Het is allemaal mijn schuld." (lees hieronder verder) © Facebook.