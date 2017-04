Bomexplosie in Pakistan eist minstens 9 doden

Bewerkt door: Dorien Busselot

25/04/17 - 10u25 Bron: Belga

Kurram, Pakistan © Google .

In het noordwesten van Pakistan zijn dinsdag minstens negen mensen omgekomen nadat een minibusje op een bermbom was gereden. Onder de dodelijke slachtoffers bevinden zich ook twee vrouwen, een baby en een negenjarig kind. Dat hebben plaatselijke autoriteiten gemeld. Minstens dertien andere mensen raakten gewond. De aanslag, die plaats vond in het stamgebied Kurram, werd voorlopig nog niet opgeëist.