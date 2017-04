Minstens 26 doden bij een verkeersongeval in Kenia

Bewerkt door: jv

25/04/17 - 08u54 Bron: Belga

In Kenia zijn vannacht minstens 26 mensen omgekomen bij een verkeersongeval tussen een bus en een vrachtwagen op de autosnelweg tussen Nairobi en Mombassa. Er vielen ook verschillende gewonden. Zij werden overgebracht naar een ziekenhuis in de naburige stad Makindu, zo is van de politie vernomen.