Personeel Alitalia verwerpt drastisch herstelplan en riskeert liquidatie

De werknemers van de Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia hebben maandag een drastisch herstelplan verworpen, dat hen werd voorgesteld als "een laatste kans" voor het bedrijf. Dat zet de deur open voor een liquidatie, aldus de Italiaanse media op gezag van bronnen binnen de vakbonden.

Zowat 90 procent van de 12.500 personeelsleden hebben deelgenomen aan de consultaties over het plan, die plaatsvonden tussen donderdag en maandagmiddag.



In het plan was het schrappen van 1.700 banen opgenomen, net als een vermindering van het salaris met 8 procent. De regering, die de afgelopen weken optrad als onderhandelaar, had tijdens het weekend nog verklaard dat er geen alternatieve oplossing is. De aandeelhouders en schuldeisers van Alitalia dreigden er eerder al mee een reddingsplan ter waarde van 2 miljard euro tegen te houden indien een akkoord met de vakbonden over het terugdringen van de kosten uitbleef.



Onmiddelijke heropening van de onderhandelingen

"Ze laten ons alle crisissen betalen. We zijn kwaad. Dit nieuwe plan dient tot niets", aldus een piloot, die meent dat het bedrijf op deze manier "binnen 9 maanden opnieuw in dezelfde situatie zou terechtkomen. Deze terechte en ontegensprekelijke 'neen' van de loontrekkenden na decennia van crisissen en ontslagen, moet leiden tot de onmiddellijke heropening van de onderhandelingen", aldus vakbond USB.



De Italiaanse premier Paolo Gentiloni was zaterdag echter duidelijk. "Ik weet wel dat we opofferingen vragen aan de werknemers, maar zonder akkoord over het nieuwe industriële plan, zal Alitalia niet kunnen overleven", zei hij.



Staatsinterventie

Vorige week had minister van Economische Ontwikkeling Carlo Calenda ook al aangekondigd dat "zij die hopen op een staatsinterventie, zich iets hebben laten wijsmaken". Indien het akkoord dat vakbonden en directie op 14 april hebben afgesloten wordt verworpen, "zal er slechts gedurende een zeer korte periode van buitengewoon beheer zijn, van ongeveer 6 maanden, en daarna zal steun geboden worden voor de liquidatie van het bedrijf".