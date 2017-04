Zware aardbeving in Chili

Door: redactie

25/04/17 - 01u11 Bron: Belga, ANP

In 2010 richtte een aardbeving veel schade aan in San Antonio in Chili. (Archiefbeeld) © photo news.

Chili is gisterenavond rond 18.30 uur (23.30 uur Belgische tijd) opnieuw opgeschrikt door een aardbeving. Volgens het nationale rampenagentschap ONEMI ging het om een beving van 6,7 op de schaal van Richter, het Amerikaans geofysisch instituut USGS spreekt van een magnitude van 7,1. Het epicentrum lag op een diepte van 10 kilometer, op 38 kilometer ten westen van de havenstad Valparaíso, in het centrum van het land. Er is nog geen informatie bekend over mogelijke schade of gewonden.