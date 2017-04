Minstens 36 IS-aanhangers gedood in het zuiden van de Filipijnen

Door: redactie

25/04/17 - 00u02 Bron: Belga

Rodrigo Duterte, de president van de Filipijnen. © ap.

Minstens 36 leden van een militante moslimgroep die zichzelf heeft gelinkt aan de terreurorganisatie Islamitische Staat zijn tijdens een driedaags militair offensief in het zuiden van Filipijnen gedood. De militaire operaties tegen de Maute-militie in Piagapo City in de provincie Lanao del Sur, ruim 810 kilometer ten zuiden van Manila, worden voortgezet, zei brigade-generaal Rolando Bautista vandaag.