Vijf doden, onder wie drie kinderen, bij huisbrand in New York

Door: redactie

24/04/17 - 17u54 Bron: DPA

© epa.

Bij een brand in een woning in New York zijn vijf mensen om het leven gekomen, onder hen drie kinderen. Het houten huis in het district Queens was zondagnamiddag door een nog niet achterhaalde oorzaak in de vlammen opgegaan, aldus de New Yorkse brandweer.