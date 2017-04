Obama - nog altijd met de glimlach - maakt zijn comeback: "Is er in tussentijd iets gebeurd?"

Door: FT

Obama, zonder das en helemaal ontspannen, hield deze avond een toespraak aan de universiteit van Chicago. © reuters.

Barack Obama is terug van weggeweest. Na drie maanden vakantie is de oud-president van de Verenigde Staten vandaag gestart met zijn 'nieuwe', professionele, leven. Aan de universiteit van Chicago - waar de man destijds zelf rechten studeerde - hield hij zijn eerste toespraak sinds lang. En ja, Obama is nog even charismatisch als toen hij in het Witte Huis zetelde.

Wie gehoopt had kritiek te horen op het beleid van zijn opvolger, kwam bedrogen uit. Oud-president Barack Obama wikte zijn woorden en sprak zich niet uit over Donald Trump of diens capriolen. Wel opvallend: de toespraak komt er enkele dagen voor Trumps 'eerste symbolische feestje' - zijn eerste honderd dagen als president, een mijlpaal die Obama - volgens omstanders dan toch - helemaal niet bezighoudt. Wel zei de ex-president nog altijd begaan te zijn met problemen als economische ongelijkheid, klimaatverandering en de toename van geweld.



Obama, intussen 55 jaar, vindt het daarom zijn taak, drie maanden nadat hij afzwaaide, de jeugd warm te maken aan politiek te doen. Hij probeerde in een discussiebijeenkomt op jongeren in te praten en moedigde hen aan politiek leiderschap te tonen. "Het belangrijkste dat ik nog kan doen, is toekomstige leiders helpen klaarstomen om het stokje over te nemen. Dan kunnen zij op hun eigen manier proberen de wereld te veranderen", aldus Obama die bij aanvang een staande ovatie kreeg van de zowat 500 aanwezige studenten.



Zo pleitte hij onder meer voor het opnieuw invoeren van kiesdistricten. "De opkomst voor de verkiezingen in ons land blijft een van de laagste van alle democratieën wereldwijd", zei de voormalige president. "En de enigen die dat probleem kunnen oplossen, zijn jullie, de volgende generatie. Ik blijf altijd ongelofelijk optimistisch."



Een ontspannen Obama, zonder das en nog altijd met de glimlach, liet het niet na zijn toespraak hier en daar wat op te vrolijken met een streepje humor. "Zijn er tijdens mijn afwezigheid enkele dingen gebeurd misschien?", gekscheerde hij onder meer aan het begin.



Twee biografieën

Barack Obama en zijn vrouw Michelle waren na hun Witte Huis-avontuur even uit de spotlights verdwenen. De twee werden wel nog gespot tijdens partijtjes golf en enkele dagen vakantie op Necker Island, het privé-eiland van Sir Richard Branson tegen wie Obama het zelfs even opnam tijdens een wedstrijdje surfen. In tussentijd werken de Obama's ook nog aan hun memoires nadat uitgeverij Penguin Random House liefst 60 miljoen dollar - of 57 miljoen euro - veil had voor de rechten van twee biografieën. Daarnaast woont het gezinnetje nog steeds in Washington en dat zal ook zo blijven tot hun jongste dochter Sasha er afstudeert.