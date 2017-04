Loveparade-drama van 2010 toch voor de rechtbank

Bewerkt door: ADN

Het Loveparade-drama van Duisburg krijgt zeven jaar na datum dan toch nog een strafrechtelijke behandeling. Dat heeft het Oberlandesgericht van Noord-Rijnland-Westfalen bevolen, zo deelde een woordvoerder vandaag in Düsseldorf mee. Bij het Dance Festival van 2010 kwamen 21 mensen door verdrukking om het leven en raakten meer dan 600 anderen gewond.

De regionale rechtbank in Duisburg had de aanklachten tegen tien beschuldigden in april vorig jaar wegens gebrek aan voldoende bewijs verworpen. Het Openbaar Ministerie en een aantal nabestaanden hadden daartegen beroep aangetekend.



Het Oberlandesgericht acht een veroordeling van de beklaagden wegens onvrijwillige doodslag en verwondingen door nalatigheid in tegenstelling tot de regionale rechtbank echter wel mogelijk. Uit het onderzoek bleek immers dat de ontoereikende afmetingen en vormgeving van het in- en uitgangsysteem bij de Loveparade van 2010 tot het drama hebben geleid. Het verslag van de Britse expert Keith Still is in tegenstelling tot de veronderstelling van de regionale rechtbank op het proces wel bruikbaar.



Er kan niet uitgegaan worden van partijdigheid of vooringenomenheid in het verslag. Het Oberlandesgericht ziet ook geen aanknopingspunten voor een te grote invloed van de expert. "De regionale rechtbank heeft onvoldoende rekening gehouden met wezenlijke elementen van het expertenverslag", meent het OLG. De aanklacht is gericht tegen zes medewerkers van de stad Duisburg en vier van de organisatie.