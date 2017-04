Door: redactie

Emmanuel Macron, de grote winnaar van de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen, is vanmiddag als held onthaald in Parijs. Tientallen fans wachtten Macron op om hem persoonlijk te feliciteren, om hem de hand te schudden of voor een foto met de mogelijk toekomstige president.