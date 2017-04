Afghanistan martelt nog altijd gevangenen

Door: redactie

24/04/17 - 10u34 Bron: ANP

© afp.

Marteling en mishandeling van gevangenen door Afghaanse veiligheidstroepen is nog altijd wijdverbreid, ondanks beloften tot beterschap van president Ashraf Ghani en nieuw ingevoerde wetten. Dat is de conclusie van een rapport van de Verenigde Naties dat vandaag is verschenen.

Ten minste 39 procent van de gevangenen die door de VN-onderzoekers zijn geïnterviewd gaf "geloofwaardige en betrouwbare verklaringen" dat ze in gevangenschap waren gemarteld of op een andere manier waren mishandeld door de Afghaanse politie, veiligheidstroepen of door legerpersoneel.



In de afgelopen twee jaar spraken de onderzoekers 469 gevangen in 62 detentiecentra in het hele land.



In een vergelijkbaar onderzoek gepubliceerd in 2015, was sprake van 35 procent van de geïnterviewden die zou zijn gemarteld.