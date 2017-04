Nederlandse supermarktketen zet vakbonden op straat

Door: redactie

De Nederlande supermarktketen Jumbo gaat op eigen houtje afspraken over arbeidsvoorwaarden regelen. Dat betekent concreet dat er geen cao meer wordt afgesloten met de vakbonden. Dat maakte Jumbo bekend.

Jumbo is naar eigen zeggen teleurgesteld in de opstelling van de bonden in het cao-conflict voor medewerkers van distributiecentra. De vakbonden willen voor de circa 3000 medewerkers onder meer 2,5 procent loonsverhoging en toezeggingen over vaste banen. Om hun eisen kracht bij te zetten, wordt in de distributiecentra al enige tijd gestaakt.



Volgens Jumbo distantieert het overgrote deel van de medewerkers zich van de handelwijze van de vakbonden.



Een arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) wordt volgens Jumbo opgesteld in nauwe samenspraak met de centrale ondernemingsraad en medewerkers. In de nieuwe regeling houdt Jumbo vast aan de eerder aangekondigde loonsverhoging van 1,5 procent per 1 april. Ruimte voor eventuele verdere loonsverhoging, met terugwerkende kracht vanaf 1 april, hangt volgens Jumbo af van de afspraken die elders in de sector worden gemaakt.