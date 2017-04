Hillary Clinton verrast met openbaar optreden

Door: redactie

23/04/17 - 17u42 Bron: ANP

© getty.

Hillary Clinton heeft gisteren een onaangekondigd openbaar optreden gedaan tijdens het Tribeca filmfestival in New York.

Clinton was panellid bij een discussie over de illegale jacht op olifanten en internationale handel in ivoor naar aanleiding van een documentaire die op het festival te zien was. Ze sprak zich uit over de "verschrikkelijke slachting" van naar schatting jaarlijks 30.000 olifanten door stropers in Afrika.



Sinds het verlies bij de presidentsverkiezingen heeft Clinton zich amper in de openbaarheid getoond. Begin deze maand sprak Clinton, in het eerste interview sinds de verkiezingsnederlaag, haar steun uit voor het Amerikaans bombardement op een Syrische luchthaven. Ook noemde ze de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen "schadelijker dan het Watergateschandaal".