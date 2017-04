LIVE: Frankrijk kiest - Macron en Le Pen op kop volgens voorlopige exitpolls

Marine Le Pen bracht haar stem uit in het stembureau van Hénin-Beaumont. © photo news.

Vandaag kiezen de Fransen welke twee kandidaten het op 7 mei tegen elkaar zullen opnemen in een duel om het presidentschap. Nooit eerder was de eerste ronde van zo spannend en onvoorspelbaar, zeker door de terreuraanslag van donderdag op de Champs-Elysées. Vier kandidaten zijn nog in de running, zes duels zijn nog mogelijk. Marine Le Pen, François Fillon, Emmanuel Macron of Jean-Luc Mélenchon, welke twee kandidaten komen straks als winnaars uit de bus? Wij volgen het op de voet.

Na de verkiezing van Donald Trump weten we dat peilingen zeker niet alijd even betrouwbaar zijn, maar volgens de laatste peilingen krijgen we op 7 mei een eindstrijd tussen outsiders Marine Le Pen van Front National en de onafhankelijke sociaal-liberaal Emmanuel Macron. De conservatieve kandidaat François Fillon en de linkse populist Jean-Luc Mélenchon volgen op enkele procentpunten. Razend spannend dus, want nooit eerder lagen de kandidaten zo dicht bij elkaar.

Le Pen en Macron winnen volgens uitgelekte exitpoll Emmanuel Macron bracht zijn stem uit in het stadhuis van Le Touquet. © getty. Emmanuel Macron en Marine Le Pen zijn volgens een uitgelekte exitpoll de koplopers. Dat meldt RTBF. Macron zou momenteel 24 procent van de stemmen hebben, Marine Le Pen zou met 22 procent ook doorgaan naar de tweede ronde. François Fillon zou volgens de exitpoll nipt derde zijn met 20,5 procent, Jean-Luc Mélenchon krijgt 18 procent van de stemmen.



Ook volgens een tweede exitpoll krijgt Macron met 24 procent de meeste stemmen. Voor de tweede plaats wordt het heel spannend, de drie andere kandidaten liggen allemaal op een zakdoek.



Het gaat voorlopig enkel om exitpolls, op het definitieve resultaat moeten we nog wachten tot 20.00u. Omdat de stembureaus pas dan de deuren sluiten, moeten de Franse media tot 20.00u wachten om de uitslag bekendmaken. Buitenlandse media hoeven zich van die regel niets aan te trekken.

Opkomst lager dan in 2012 [#ElectionPrésidentielle2017] 69,42 % : taux de participation pour la France métropolitaine au 1er tour à 17 h contre 70,59 % en 2012 pic.twitter.com/uC2rI9mmnq — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) Sun Apr 23 00:00:00 MEST 2017 In Frankrijk geldt geen stemplicht. Momenteel ligt de opkomst op 69,42 procent. Dat heeft het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt op Twitter. Vijf jaar geleden werd op hetzelfde tijdstip afgeklokt op 70,59 procent. De opkomst ligt dus iets lager dan in 2012.



Een lage opkomst is eerder goed nieuws voor Marine Le Pen. Omdat zij moet rekenen op een trouwe schare kiezers, speelt een lage opkomst meer in haar voordeel.



Volgens berekeningen van onderzoeksbureaus Harris Interactive en Ifop-Fiducial zou 20 procent van de kiesgerechtigde Fransen thuisblijven. Dat meldt AFP.



Het ministerie van Binnenlandse Zaken roept de Fransen op om te gaan stemmen. "Het is nog niet te laat", klinkt het in een tweet. "Je hebt nog de tijd tot 19 uur of 20 uur in de steden." #ElectionPresidentielle2017 Vous avez oublié d'aller #voter ? Il n'est pas trop tard, vous avez jusqu'à 19h ou 20h selon les villes ! — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) Sun Apr 23 00:00:00 MEST 2017

Fransen gaan stemmen in Brussel Ook in ons land gaan Fransen vandaag stemmen. Er wonen ongeveer 160.000 Fransen in ons land, van wie 91.000 stemgerechtigd zijn. Ongeveer 85.000 Fransen schreven zich uiteindelijk in, ook bij ons ligt de opkomst dus enorm hoog. De Franse stemmers kunnen in België in twaalf stembureaus terecht. Het bureau op de Heizel in Brussel is het grootste stembureau buiten Frankrijk. Liefst 45.000 kiezers werden vandaag in dat bureau verwacht. De plek wordt dan ook streng beveiligd.

In het Canadese Montréal openden de kiesbureaus gisteren al de deuren. Wie er wilde stemmen, moest wel heel veel geduld aan de dag leggen. Voor het consulaat stond een wachtrij van liefst twee kilometer lang.



Ook in Londen, waar zo'n 120.000 Fransen wonen, verloopt de stebusgang chaotisch. Omdat er slechts twee stembureaus zijn, stonden er binnen de kortste keren lange wachtrijen. "Het is absolute ellende", getuigt een Franse kiezer aan FranceInfo. "We moeten hier drie tot vier uur wachten. Ik ben niet zeker of ik nog zal kunnen gaan stemmen."



Volgens de RTBF zou Jean-Pierre Mélenchon het gehaald hebben in de overzeese Franse gebieden. De radicaal-linkse kandidaat haalde het in Saint-Pierre et Miquelon met 35,45 procent van de stemmen en ook in Martinique (27,36 procent) won hij overtuigend.



In Guadeloupe zou centrumkandidaat Emmanuel Macron het gehaald hebben voor Mélenchon. In Frans Guyana zou Mélenchon nek-aan-nek liggen met Marine Le Pen.



De kiezers in de overzeese gebieden en departementen stemmen traditioneel voor linkse kandidaten. De resultaten van deze gebieden zijn niet noodzakelijk representatief voor de rest van het Franse kiespubliek. French citizens line up to cast their vote for #ElectionPresidentielle2017 at the College Stanislas in Montreal Quebec REUTERS/Dario Ayala pic.twitter.com/dO2w1c1ChY — fabrice_b (@fab_pix) Sat Apr 22 00:00:00 MEST 2017

Franse kandidaten gaan stemmen De vier Franse kandidaten hebben in de loop van de dag ook hun stem uitgebracht.

Aan het kantoor in Hénin-Beaumont, waar Marine Le Pen haar stem uitbracht, verliep dat niet zonder slag of stoot. Vrouwenrechtenorganisatie Femen protesteerde tegen de extreemrechtse kandidate met ontblote borsten en met Poetinmaskers. Op hun bovenlichaam hadden ze 'Team Marine' geschreven. Een twaalftal militantes werd opgepakt. © afp. © afp. © ap.

Bomalarmen Twee stembureaus in Saint-Omer in het noordwesten van Frankrijk zijn enkele uren ontruimd geweest, nadat de politie een verdachte auto had gesignaleerd. Dat meldt de krant La Voix du Nord. Ook in Besançon in het oosten van land is een stembureau enkele uren ontruimd geweest.



Volgens de krant betrof het een voertuig met een buitenlandse kentekenplaat. Medewerkers van de explosievenopruimingsdienst uit Calais vonden niets bijzonders in het voertuig. Omstreeks 11.30 uur gaf de politie de stembureaus weer vrij. Het is niet bekend waarom de auto de aandacht van de politie had getrokken.

Saint-Omer : deux bureaux de vote évacués https://t.co/XJ9lfc4uWL #présidentielle pic.twitter.com/qolpFi18MK — France 3 Nord (@F3nord) Sun Apr 23 00:00:00 MEST 2017