Ankara: "IS probeerde grote hoeveelheid explosieven naar Frankrijk te smokkelen"

AJA

23/04/17 - 17u41 Bron: Paris Match

Schild van de Eufraat is een militaire organisatie die in augustus vorig jaar werd opgestart in het noorden van Syrië © afp.

IS zou, volgens de Turkse autoriteiten, onlangs geprobeerd hebben om een grote hoeveelheid explosieven te smokkelen naar Frankrijk. Dat schrijft een journalist van Paris Match die een nota van de Turkse autoriteiten aan hun Europese tegenhangers heeft kunnen inzien.

Leden van de Islamitische Staat zouden, volgens Ankara, de laatste weken actief bezig zijn met de doorvoer van 820 kilo explosieven van Turkije naar Frankrijk.



In het document van de Turkse autoriteiten wordt uitgelegd dat de informatie werd verzameld tijdens de Turkse militaire operatie 'Schild van de Eufraat' die in augustus vorig jaar werd opgestart. Op 29 maart werd deze Turkse interventie, dat officieel tegen IS was gericht, beëindigd.



Een wapenhandelaar die toen werd opgepakt vertelt dat IS hem zou benaderd hebben om hen te voorzien van een speedboot. Zo zouden ze 820 kg explosieven kunnen vervoeren via Italië naar Frankrijk.



Het document geeft niet aan of de explosieven het Turkse grondgebied hebben verlaten. De voorraad is, volgens een Italiaanse bron, nog steeds niet teruggevonden. Het onderzoek is vandaag nog steeds gaande.