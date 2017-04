Femen-militantes opgepakt die tegen Le Pen betogen

Bewerkt door: LB

23/04/17 - 14u31 Bron: AFP

Franse verkiezingen

Een twaalftal militantes van Femen die protesteerden tegen de extreemrechtse presidentskandidaat Marine Le Pen, zijn in Henin-Beaumont door de ordediensten opgepakt. De halfnaakte vrouwen droegen maskers en protesteerden nabij het stembureau waar Marine Le Pen haar stem uitbracht. Op hun bovenlichaam hadden ze 'Team Marine' geschreven. In februari had een militante van Femen al actie gevoerd tijdens een meeting van de kandidate van het Front National.