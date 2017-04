Mike Pence is trots op zijn tegendraadse Democratische, Arabisch sprekende dochter

IB

Audrey Pence aait een koalabeertje in de dierentuin van Sydney. Links staat haar zus Charlotte en achter haar haar vader Mike Pence.

VS Bent u het eens met de homofobe en oerconservatieve vicepresident Mike Pence? Zijn rebelse, Arabisch sprekende dochter, die voor de Democraten stemt, alvast niet. Toch is er van een familievete geen sprake, integendeel. "Ik ben trots op haar, hoe ze haar eigen mening en wereldbeeld vormt", klinkt het bij de op een na machtigste man op aarde.

Audrey Pence, de jongste dochter van de Amerikaanse vicepresident Mike Pence, is Democrate, spreekt Arabisch en studeert journalistiek en internationale betrekkingen. Haar vader is als vicepresident vooral bekend om zijn oerconservatieve standpunten: hij is tegen abortus en het homohuwelijk en heeft zich ooit laten ontvallen dat hij onderzoeksgeld voor AIDS liever wil investeren in 'bekeringsprogramma's' voor homo's.



Audrey Pence is in tegenstelling tot haar vader een liberale Democrate en wordt naar eigen zeggen door haar conservatieve vader aangemoedigd om haar eigen wereldbeeld te ontwikkelen. Aan het televisiestation WTHR in haar vaders thuisstaat Indiana, vertelde Audrey dat ze "politiek onafhankelijk" is en zichzelf als een "sociale liberaal" ziet. "De persoon van wie ik waarschijnlijk het meeste respect krijg is mijn vader en hij zegt me eindeloos vaak hoe trots hij op me is dat ik mijn eigen mening heb en mijn eigen wereldvisie aan het ontwikkelen ben."



De 21-jarige studeert dit jaar af als Master in Internationale Betrekkingen aan de Northeastern University in de Democratische stad Boston, die vorig jaar door Hillary Clinton werd gewonnen. Ze woonde al in Jordanië en Turkije, waar ze journalistieke stukken schreef over onder andere de honderdjarige 'verjaardag' van de Armeense Genocide, waarbij zo'n anderhalf miljoen Armeniërs, Assyriërs en Grieken om het leven werden gebracht door Ottomaanse Turken, een gebeurtenis die het moderne Turkije nog steeds ontkent. Op dit moment werkt ze mee aan het Fuller Project voor Internationale Journalistiek om "de ondergerepresenteerde rol van vrouwen in het Midden-Oosten aan de kaak te stellen".



Audrey Pence publiceerde al in de New York Times, Elle Magazine en voor CNN. Dat ze een onafhankelijke denker is, bewijst ze met de uitspraak: "Wat ik heel erg graag doe is leren van alles wat er in de hele wereld leeft en het toepassen van die kennis."



Ondanks hun politieke verschillen lijken vader en dochter goed met elkaar overweg te kunnen. Een gezamenlijke hobby die ze alvast hebben is de schietbaan: volgens de vicepresident heeft zijn dochter 'a pretty good shot'.