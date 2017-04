"Mijn overdosis ging viraal en dat heeft mijn leven gered"

IB

23/04/17 - 04u14 Bron: New York Post

Katrina Henry in de staat waarin ze werd aangetroffen nadat haar auto tegen een geparkeerd voertuig botste. © YouTube.

video Vorige maand haalde ze wereldwijd het nieuws met een filmpje waarin ze bewusteloos na een overdosis met haar auto tegen een andere wagen was gebotst. Vandaag is Katrina Henry uit Wisconsin ervan overtuigd dat dit ongeluk haar redding is geweest. "Hoewel ik me erg schaam over het ongeluk, ben ik ervan overtuigd dat het mijn tweede kans is geweest is. Als ik niet tegen die auto was gereden, had niemand me op tijd gevonden."

Als er geen opnames waren geweest, had Katrina Henry de hele episode waarschijnlijk gewoon afgedaan als een 'ongelukje'. "Ik beschouwde mezelf altijd als een 'braaf meisje' voordat ik verslaafd raakte aan Percocet en andere drugs", vertelt ze aan de Amerikaanse media. "Ik drink niet, ik hou van schilderen en tekenen. Ik sport en was cheerleader op de middelbare school. Ik liep stage, deed research voor mijn professor en had altijd tenminste twee jobs. Ik vond mezelf een succesvol persoon", zegt ze.



Maar op 21 maart van dit jaar kantelde dat beeld: totaal gedrogeerd reed ze in op een geparkeerde auto. Videomateriaal van de staat waarin ze gevonden werd, ging al snel viraal op internet. "Ik dacht dat ik cocaïne gesnoven had, maar het was gemengd met fentanyl", zegt ze nu. "Ik herinner me niet veel meer van die dag, alleen dat ik in het ziekenhuis wakker werd en dat mijn handen aan het bed waren geketend met handboeien. Feitelijk ben ik die dag gestorven na een overdosis."



Harde commentaren

De video zorgde voor harde en negatieve commentaren op sociale media, maar net die harde oordelen deden Henry inzien dat ze hulp nodig had. "Zonder de beelden en de reacties daarop, had ik waarschijnlijk niet ingezien dat ik hulp nodig had", zegt ze. "Ik schaam mezelf enorm dat ik in die staat tegen een geparkeerde auto ben gereden, maar ik ben er ook blij mee, want anders had niemand me gevonden en was ik waarschijnlijk gestorven", zegt ze. Na het ongeluk werd Henry opgenomen in het ziekenhuis, waar ze ook werd geholpen met afkicken. "Ik was zo in verlegenheid gebracht. Ik was er altijd van overtuigd dat ik nooit 'zo' zou worden. Maar praten helpt, het helpt om me niet eenzaam te voelen. Ik voelde me zo alleen toen ik probeerde in mijn eentje mijn verslaving te bestrijden. Ik dacht dat niemand me zou begrijpen. Ik voel me nu niet meer hopeloos en waardeloos."



Katrina Henry is nu drie weken clean en vastbesloten haar drugsverleden volledig achter haar te laten. "Ik weet dat ik voor een reden een tweede kans heb gekregen: ik ga vanaf nu proberen om mijn potentieel volledig tot bloei te brengen."