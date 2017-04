Geen Belgische militairen onder slachtoffers taliban-aanval op Afghaanse legerbasis

Door: redactie

23/04/17 - 02u19 Bron: Belga

Een auto wordt gecontroleerd bij een checkpoint nadat de veiligheidsmaatregelen verhoogd zijn na de aanval van afgelopen vrijdag. © epa.

Bij de taliban-aanval van afgelopen vrijdag op een Afghaanse legerbasis nabij Mazar-i-Sharif, in het noorden van Afghanistan, werden geen Belgische militairen getroffen. Dat heeft het ministerie van Defensie gezegd.

Goed vijftig Belgische militairen verblijven in kamp Marmal, dichtbij de luchthaven van Mazar-i-Sharif. Ze maken deel uit van een NAVO-missie van 13.000 soldaten om de Afghaanse veiligheidstroepen op te leiden. De Belgen staan onder het commando van Duitsland, verantwoordelijk voor het noorden van het land.



Vrijdag vielen talibanstrijders een legerbasis in de buurt van Mazar-i-Sharif aan, tijdens het gebed. Minstens 140 soldaten en officieren kwamen om, en zeker 160 militairen liepen verwondingen op.



Geen Belgische of Duitse slachtoffers

Maar er waren geen Belgische of Duitse militairen onder de slachtoffers, zeiden respectievelijk het Belgische en het Duitse ministerie van Defensie zaterdag.



De woordvoerder van het Belgische leger kon niets zeggen over de afstand tussen de aangevallen legerbasis en de plaats waar de Belgische militairen verblijven.