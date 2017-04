Libanese activisten protesteren op lugubere wijze tegen "verkrachtingswet uit Stenen Tijdperk"

Door: redactie

23/04/17 - 01u54

Een luguber beeld dat de idylle van de wuivende palmbomen doorbreekt: de 'gewurgde' trouwjurken steken na zonsondergang donker af tegen de boulevard in Beiroet. © afp.

In de Libanese hoofdstad Beiroet vormen 31 papieren trouwjurken een macaber protest tegen een wet die bepaalt dat verkrachters vrijuit gaan als ze met hun slachtoffer trouwen. De papieren jurken hangen aan stroppen tussen de palmbomen langs de boulevard.

De 31 papieren jurken werden ontworpen door de Libanese kunstenares Mireille Honein (midden) tussen twee activistes. © epa. © ap.

Activisten eisen dat wetsartikel 522, dat volgens de minister voor Vrouwenzaken Jean Oghassabian uit het 'Stenen Tijdperk' stamt, wordt afgeschaft. Het parlement van Libanon praat volgende maand over een afschaffing, maar actievoerders willen met de jurken hun eis kracht bijzetten.



31 jurken, 31 dagen

Het ontwerp van de Libanese kunstenares Mireille Honein, dat in Parijs werd gemaakt, bestaat uit 31 jurken omdat vrouwen 31 dagen per maand het slachtoffer van verkrachting kunnen worden. De vrouwen kunnen na de tragische ervaring ook nog gedwongen worden met hun verkrachter te trouwen.



Toeschouwers en voorbijgangers van de lugubere expositie worden gevraagd een petitie tegen de wet te tekenen. Ook de internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch deed eind vorig jaar een oproep aan Libanon om de wet te schrappen.