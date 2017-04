Koning Saoedi-Arabië gooit kabinet om

Door: redactie

De Saoesiche koning Salman bin Abdulaziz al-Saud (rechts) samen met zijn minister van Defensie en kroonprins Mohammed bin Salman. © epa.

De koning van Saoedi-Arabië heeft deze avond z'n kabinet fors hervormd. Hij verving een aantal ministers en één minister is afgezet. Het gaat om Khaled Al Araj van Publieke Werken. Er wordt een onderzoek naar hem gedaan. Hij zou zijn positie hebben misbruikt.

In de serie koninklijke decreten die de koning vandaag live op televisie bekendmaakte, zat ook een besluit voor de bouw van een nationaal veiligheidscentrum. Tevens kondigde hij aan dat iedereen die betrokken is bij de militaire operatie in Jemen twee maanden extra salaris krijgt.



Internationale coalitie

Saoedi-Arabië leidt een internationale coalitie in Jemen tegen Houthi-rebellen en hun bondgenoten, om de macht terug te geven aan de verdreven president Abd-Rabbu Mansour Hadi.