Nederlaag voor Frauke Petry bij partijcongres Alternative für Deutschland

bewerkt door: LS

22/04/17 - 15u53 Bron: Belga

© ap.

Frauke Petry, voorzitster van de Duitse rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD), heeft vandaag op het partijcongres een pijnlijke nederlaag geleden: haar voorstel om de partij een meer "realpolitieke" koers te laten varen, kwam niet eens ter stemming voor.

Frauke Petry wil dat de partij zich ideologisch minder hard opstelt om zo een breder publiek aan te kunnen trekken en op middellange termijn van een coalitie deel te kunnen uitmaken, maar de 600 deelnemers aan het partijcongres weigerden om over het voorstel te stemmen.



Tanende invloed

Dat de motie van de 41-jarige Petry, hoogzwanger van haar vijfde kind, niet werd gestemd, lijkt een teken aan de wand voor haar tanende invloed. Binnen AfD is een felle machtsstrijd bezig tussen de aanhangers van Petry en haar 'realpolitiek' en de meer radicale vleugel.



AfD had door de vluchtelingencrisis lange tijd de wind in de zeilen, maar er de laatste maanden ging de partij er in de peilingen fel op achteruit.



Demonstranten

Het partijcongres wordt begeleid door massaal protest van 50.000 demonstranten die kwamen afgezakt naar Keulen. De politie is er massaal aanwezig om te verhinderen dat demonstranten door de versperringen breken.



Eerder deze week maakte Petry bekend geen lijsttrekker te zijn voor haar partij bij de Duitse parlementsverkiezingen van september.