Stroompanne legt San Francisco plat

Een enorme stroompanne heeft gisteren een deel van de Amerikaanse stad San Francisco zonder stroom gezet. Bijna 90.000 klanten werden getroffen en de stad kwam tot een stilstand. Tientallen mensen zaten vast in liften. De panne deed zich rond negen uur 's morgens voor (18 uur Belgische tijd), en legde de stad grotendeels lam. De brandweer kreeg twintig oproepen van mensen die vastzaten in liften. Daarnaast vielen ook de verkeerslichten uit en werd het betaalverkeer in winkels bemoeilijkt. Veel handelszaken sloten daarom de deuren, andere vroegen hun klanten met cash geld of via een betalingsapp te betalen. Tegen het einde van de dag was de panne grotendeels hersteld, al beschikten 3.000 gezinnen nog niet meteen over elektriciteit. Het elektriciteitsbedrijf Pacific Gas and Electric Company wijt de panne aan een brand in een onderstation in de buurt van het stadhuis van San Francisco. Volgens de lokale media vielen er geen gewonden.