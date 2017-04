Verkiezingen Frankrijk nog nooit zo spannend: deze vier kandidaten maken kans op tweede ronde

Door: redactie

video Morgen weten we welke twee kandidaten zullen strijden om het presidentschap in Frankrijk. De strijd ligt nog helemaal open, de vier kandidaten zijn aan elkaar gewaagd in de peilingen.

De eerste ronde van de presidentsverkiezingen wordt bijzonder onvoorspelbaar. Er zijn nog vier kandidaten die een kans maken op de twee plaatsen in de tweede ronde. 6 op de 10 kiezers zijn sinds januari nog van gedachten veranderd en 1 op 3 weet één dag voor de verkiezingen nog steeds niet voor wie ze zullen stemmen.



De onafhankelijke kandidaat Emmanuel Macron heeft volgens peilers de beste papieren. De man die zichzelf "niet rechts, niet links" noemt haalt 24,5 procent van de stemmen.



De meesten verwachten dat hij het in de tweede ronde zal opnemen tegen de extreemrechtse Marine Le Pen van Front National. Zij haalt het 23 procent.



De geplaagde François Fillon (Les Républicains), ooit de gedoodverfde favoriet, steeg de afgelopen weken weer sterk in de peilingen. Vooral zijn "presidentiële" reactie op de aanslag in Parijs, zou hem geen windeieren.



Jean-Luc Mélenchon zou wel eens de vierde hond kunnen zijn in het hok. De extreemlinkse kandidaat spreekt heel wat kiezers aan, omdat hij een ommekeer belooft in de Franse economie die het moeilijk heeft. Na morgen blijven enkel de twee kandidaten met de meeste stemmen over. Zij vechten op 7 mei om het plaatsje in het Élysée.