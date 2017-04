Nu ook in Frankrijk berichten over Russische invloed op presidentsverkiezingen

SPS

Een dag voor de stembusgang in Frankrijk is het Oxford Internet Institute op de proppen gekomen met een analyse over de hoeveelheid politiek 'fake news' dat op twitter circuleert in de aanloop naar de presidentsverkiezingen. Eerder deze week had Bakamo, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde privaat onderzoeksbedrijf, met een gelijkaardige studie uitgepakt. Hun conclusie: één op de vijf berichten "voldoet niet aan de journalistieke standaarden".

Toevallig geldt net datzelfde percentage voor "foute" berichtgeving gebaseerd op Russische media. Het percentage, aldus het Oxford Institute, valt nog mee in vergelijking met het junk news in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen.



Doordat volgens de studies de "samenzweringsberichten" uit Moskou en omgeving komen, zijn de anti-berichten vooral gericht tegen topkandidaat Emmanuel Macron. Die is immers pro-EU en "Ruslandkritisch". In een gunstig daglicht worden de kandidaten Marine Le Pen (extreemrechts), Jean-Luc Melenchon (extreemlinks en "dus" pro-Moskou), Francois Asselineau (pro-Frexit) en "trotskist" Philippe Poutou gesteld. Lees ook Franse presidentsverkiezingen begonnen in overzeese gebieden

