Russen infiltreerden Trumps campagne via zijn adviseurs

22/04/17 - 11u18 Bron: CNN

Donald Trumps buitenlandadviseur tijdens de kiescampagne, Carter Page, is volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten in contact geweest met Russische spionnen. © getty.



De Amerikaanse inlichtingendienst FBI heeft vorige zomer gemerkt dat Russische spionnen via adviseurs van toenmalig presidentskandidaat Donald Trump, onder wie Carter Page, hebben gepoogd de kiescampagne van Trump te infiltreren. Dat bevestigen Amerikaanse functionarissen, zo meldt CNN. Deze onthulling schetst hoe de Russen probeerden de presidentsverkiezingen te beïnvloeden, niet enkel door e-mails te hacken en door propaganda, maar ook door te infiltreren in de directe omgeving van Trump. De info van het FBI leidde tot een onderzoek naar de banden tussen Trumps campagneteam en de Russen.

De functionarissen stellen dat ze niet weten of Page, Trumps campagneadviseur inzake buitenlands beleid en sppecialist op het vlak van de Russische olie- en gasindustrie, wist dat de Russen hem gebruikten.



Door de manier waarop de Russische spionagediensten werken, is het mogelijk dat Page niet wist dat hij met Russische agenten praatte. Page zelf ontkent dat hij ooit informatie doorspeelde aan de Russen en stelt dat hij net de Amerikaanse inlichtingendiensten hielp. "In de 26 jaar dat ik naar Rusland ging, nam ik altijd aan dat elke Rus informatie kan doorspelen aan de Russische overheid. Net zoals ik in het verleden deed voor de CIA, het FBI en andere regeringsinstanties", zo verweert hij zich.



Achterpoortjes

De info die het FBI vorige zomer verzamelde toont echter aan dat Rusland de Trump-campagne infiltreerde door via achterpoortjes te communiceren met mensen uit Trumps directe omgeving.



Page is slechts één van de Trump-adviseurs die volgens Amerikaanse en Europese inlichingendiensten tijdens Trumps campagne contact hadden met Russische functionarissen en andere Russen die bij westerse inlichtingendiensten als spionnen bekendstaan. De omvang en de frequentie van die contacten wekte de belangstelling van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Het FBI en de CIA wensten niet te reageren op het verweer van Page.



Die had in 2013 ontmoetingen met een Rus die later een spion bleek te zijn. Page stelde dat hij niet wist dat die man, Viktor Podobnyy, een Russische spion was die in New York woonde.