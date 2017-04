Politie zet 'loverboys' in, bijna alle meisjes gingen mee

SPS

22/04/17 - 09u49 Bron: ANP

© Instagram @jeugdagent_politieapeldoorn.

Op de kermis van het Nederlandse Apeldoorn zijn vrijdagavond 'nep-loverboys' ingezet door de politie. Verschillende meisjes tussen de 13 en 15 jaar zijn aangesproken voor een fotoshoot, en bijna alle meisjes gingen mee.

De actie was een initiatief van de politie, stichting MEE (die ondersteunt bij leven met een beperking), Stimenz (organisatie voor sociaal werk) en Veilig Thuis. De meisjes werden gevraagd of ze mee wilden doen aan een fotoshoot in verband met opnames van een nieuw tv-programma. Ondanks dat het rustig was op de kermis, zijn verschillende meisjes tussen de 13 en 15 jaar aangesproken. Die bleken gevoelig voor de kans om op tv te komen.



De politie schrijft op Facebook dat ouders moeten opletten: "Maak uw kinderen bewust van de risico's die ze lopen! Een gewaarschuwd mens telt voor twee."