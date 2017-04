Zoon van Russisch parlementslid krijgt 27 jaar cel voor cyberaanval op VS

kv

22/04/17 - 01u48 Bron: Reuters

Trevor McFadden, die deel uitmaakt van het team van de openbare aanklager, wandelt voorbij foto's van de Russische hacker Roman Seleznev in het gerechtsgebouw in Seattle waar het proces plaatsvond. © ap.

De zoon van een Russisch parlementslid is vrijdag door een rechtbank in Seattle veroordeeld tot 27 jaar cel na een cyberaanval op duizenden Amerikaanse bedrijven. Het is de eerste keer dat een hacker in de VS zo'n lange celstraf krijgt.

De 32-jarige Roman Seleznev werd door een jury in Seattle schuldig bevonden aan het hacken van computers in winkels om kredietkaartgegevens te stelen. Daardoor leden Amerikaanse bedrijven in totaal voor 169 miljoen dollar (157,6 miljoen euro) verlies.



Volgens de Russische overheid was de arrestatie van de man op de Malediven in 2014 onwettig. In een verklaring uitte Rusland kritiek op de straf. Seleznevs advocaat zal vermoedelijk in beroep gaan. "We blijven ervan overtuigd dat de arrestatie van de Russische staatsburger Roman Seleznev, die de facto werd gekidnapt op het territorium van een derde land, onwettig is," zo schrijft de Russische ambassade in Washington op haar Facebookpagina.



Seleznev is de zoon van Valery Seleznev, een lid van het Russisch parlement. Zijn veroordeling komt er na een tien jaar durend onderzoek door de Amerikaanse geheime dienst, zo liet het ministerie van Justitie weten in een persbericht.



Volgens de openbare aanklager stal Seleznev tussen oktober 2009 en oktober 2013 kredietkaartgegevens van meer dan 500 Amerikaanse bedrijven, versluisde hij de data naar servers in Virginia, Rusland en Oekraïne en verkocht hij die uiteindelijk op criminele websites.



Tegen de man lopen ook nog klachten in Amerikaanse gerechtshoven in Nevada en Georgia.