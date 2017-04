Rechterhand van Nederlandse premier Rutte deed aan zelfverrijking

Bewerkt door: kv

22/04/17

Henry Keizer, voorzitter van de VVD, de partij van de Nederlandse premier Rutte © anp.

Henry Keizer, de voorzitter van de partij VVD van de Nederlandse premier Mark Rutte, zou met een dubieuze overnameconstructie in 2012 voor erg weinig geld multimiljonair zijn geworden. Dat schrijft het platform voor onderzoeksjournalistiek 'Follow the Money' vrijdagavond op zijn website, op basis van eigen onderzoek.

De rechterhand van Mark Rutte kocht eind 2012 uitvaartorganisatie De Facultatieve, een succesvol miljoenenbedrijf, voor een bedrag dat ver onder de marktwaarde lag. De aandelen nam hij over van een vereniging waarvan hij zelf beleidsadviseur is. Deskundigen beschrijven de transactie als "inhalig", "een treffend voorbeeld van de graaicultuur" en "een ogenschijnlijke viertrapsraket van zelfverrijking". Keizer zelf hield tegenover 'Follow the Money' vol dat het om een "nette overname" ging.



Henry Keizer is sinds 2014 partijvoorzitter van de VVD, en behoort tot de groep vertrouwelingen van premier Mark Rutte. Door een reeks integriteitskwesties screent de VVD volksvertegenwoordigers extra zwaar. "Je kunt niet een beetje integer zijn", zei Keizer daar onlangs over in het Nederlandse tv-programma Politicologica. "Je bent integer of je bent het niet."