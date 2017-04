Marokko en Cuba begraven strijdbijl na 37 jaar

Bewerkt door: kv

22/04/17 - 00u34 Bron: Belga

De Marokkaanse koning Mohammed VI en zijn vrouw Salma bij hun bezoek aan Havana vorige week. © afp.

Marokko en Cuba hebben vrijdag na 47 jaar de diplomatieke relaties hersteld. De VN-ambassadeurs van beide landen ondertekenden daarover in New York een akkoord, zo kondigde Marokko vrijdagavond aan.

Omar Hilale en Anayansi Rodriguez Camejo, de ambassadeurs van respectievelijk Marokko en Cuba, ondertekenden "een akkoord over het herstel van de diplomatieke betrekkingen op het niveau van de ambassadeurs", zo berichtte het Marokkaanse persagentschap MAP.



Het akkoord, dat bij de ondertekening meteen in werking trad, is het gevolg van "een gemeenschappelijke wil om vriendschappelijke relaties te ontwikkelen en samen te werken", zo citeerde MAP.



Marokko verbrak de relaties met Cuba in 1980, toen het land de Arabische Democratische Republiek Sahara (SADR) formeel erkende. Die werd in 1976 uitgeroepen door de onafhankelijkheidsbeweging Polisario, en bestrijkt een klein deel van de Westelijke Sahara. Het grootste deel van de Westelijke Sahara wordt echter bezet door Marokko. Samen met Algerije en Zuid-Afrika is Cuba een historische bondgenoot van Polisario.



De Marokkaanse koning Mohammed VI bracht vorige week een privébezoek aan Cuba, waarop de Marokkaanse pers al speculeerde over een mogelijke verzoening met Havana.



Volgens het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gaf de koning ook de opdracht om een ambassade te openen in Havana. De verzoening werd ingegeven door de "proactieve diplomatie" die de koning voorstaat, klonk het nog.