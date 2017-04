Archeologen graven 800 jaar oude kleipot van indianen op. Wat erin zit? Wonderlijk

Bewerkt door: LB

In 2008 vonden archeologen in Menominee indianenreservaat in de Amerikaanse staat Wisconsin een pot in klei. Niets opzienbarends, behalve dat na onderzoek bleek dat de pot ongeveer 800 jaar oud moest zijn. Nog verrassender was de inhoud: zaden van een uitgestorven gewaande pompoensoort.