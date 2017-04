Twaalf doden na onlusten in Caracas: tien werden geëlectrocuteerd toen ze koelkast wilden stelen

Door: redactie

21/04/17 - 22u30 Bron: ANP

Een geplunderde bakkerij in Caracas. © afp.

Bij nieuwe onlusten en plunderingen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag twaalf mensen omgekomen in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Vooral in de volkswijk El Valle kwam het tot felle botsingen tussen ordetroepen en betogers. De meeste dodelijke slachtoffers - tien - vielen door elektrische shocks toen zij een koelkast in een bakkerij wilden stelen, twee anderen werden doodgeschoten.