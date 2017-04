Plunderaars geëlektrocuteerd in Caracas

Door: redactie

21/04/17 - 20u20 Bron: ANP

Een geplunderde bakkerij in Caracas. © afp.

Acht mensen zouden vandaag zijn omgekomen in De Venezolaanse hoofdstad Caracas toen zij werden geëlektrocuteerd bij het plunderen van een winkel. Volgens een brandweerman gebeurde dat tijdens onlusten die ontstonden bij demonstraties tegen de regering. Het incident was in een bakkerij in een volkswijk van de stad, El Valle.