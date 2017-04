Vredestroepen van Afrikaanse Unie doden in Somalië 52 "terroristen"

KVE

Keniaanse soldaten van de troepenmacht van de Afrikaanse Unie in Somalië (Amisom) hebben tijdens een negen uur durend offensief in het land in de Hoorn van Afrika 52 leden van de islamitische militie al-Shabaab gedood.