Twintig schoolkinderen verongelukt in Zuid-Afrika

Door: redactie

21/04/17 - 16u11 Bron: ANP

© Twitter / ER24.

Twintig schoolkinderen zijn in Zuid-Afrika door een verkeersongeluk om het leven gekomen. Het minibusje waarin ze reisden, botste ten noorden van Pretoria frontaal op een vrachtwagen en explodeerde, melden nooddiensten.

Ook de chauffeur van het busje kwam om. De bus bracht de kinderen van school naar huis toen deze op de truck inreed tussen de plaatsen Verena en Bronkhorstpruit. Volgens de hulpdiensten hebben enkele kinderen het ongeval overleefd. Zij zijn gewond geraakt.



De oorzaak van de botsing is niet bekend. Op foto's is te zien dat het minibusje volledig is uitgebrand. De kinderen waren zowel lagere- als middelbareschoolkinderen. De chauffeur van de vrachtwagen overleefde de botsing.



Toen de hulpdiensten aankwamen, hadden omstanders al enkele kinderen uit het minibusje gesleurd, zo laten de hulpdiensten weten.

"Nadat het vuur was geblust, vonden de hulpdiensten ongeveer dertien kinderen in het voertuig. Voor hen konden ze niets meer doen, de kinderen werden ter plaatse dood verklaard", zo luidt het in een mededeling van de nooddiensten.