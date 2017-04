Bill O'Reilly krijgt ontslagvergoeding van 25 miljoen dollar

Bewerkt door: IVI

21/04/17 - 14u06

Presentator Bill O'Reilly, die woensdag door de Amerikaanse zender Fox News werd ontslagen, zou een ontslagvergoeding krijgen van maar liefst 25 miljoen dollar. O'Reilly werd aan de kant gezet omdat hij verschillende keren was beschuldigd van ongewenste intimiteiten.

Bill O'Reilly, 67, was de beste betaalde tv-presentator in de Verenigde Staten. Hij was ook erg populair bij het publiek van de zender, zijn programma The O'Reilly Factor was al jaren het best bekeken programma van Fox News.



O'Reilly vertrekt nu dus volgens verschillende bronnen met 25 miljoen dollar. Het hoge bedrag zou te maken hebben met het feit dat de presentator net voor zijn ontslag nog een nieuw contract had ondertekend. Volgens dat contract zou hij 25 miljoen dollar per jaar verdienen.